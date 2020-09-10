Порошенко обсудил с послом Латвии укрепление санкций против России

Киев, 10 сентября. Экс-президент Украины Петр Порошенко обсудил с латвийским послом Юрисом Пойкансом возможное усиление санкционного давления на Россию.

На своей странице в Facebook Порошенко сообщил о встрече с послом Латвии на Украине в офисе своей партии «Европейская солидарность». По словам экс-президента, главной темой разговора стала «ситуация с безопасностью в Донбассе».

«В этом контексте призывал наших латвийских партнеров к консолидации международных усилий для обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, а также укрепление санкционной политики против Кремля», — говорится в сообщении.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. Украина не признает выбор крымчан, называя полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Отметим, в начале сентября российское правительство ввело санкции против Порошенко, передавал «Царьград». В санкционном списке также значится еще 41 человек, среди которых лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук и член запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз.

Сам Порошенко сравнил введенные Россией против него санкции с «государственной наградой».

1 Организация запрещена на территории РФ.