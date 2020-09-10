Американскую «дочку» Deutsche Bank оштрафовали за нарушение санкций по Крыму

Вашингтон, 10 сентября. Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), являющаяся дочерним предприятием немецкого Deutsche Bank, согласилась выплатить американским властям штраф в размере свыше 582 тысяч долларов. По данным Минфина США, речь идет о нарушении американских санкций, введенных против России из-за воссоединения с Крымом.

Американские власти утверждают, что DBTCA провела крупный платеж через США, который якобы был связан с серией закупок мазута. Минфин США настаивает на том, что этот платеж включал в себя «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре». По мнению правительства США, банк мог располагать достаточной информацией о санкциях в отношении компании, но, тем не менее, не принял достаточных мер, чтобы исключить получение выгоды.

Согласно сообщениям Минфина США, речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited и переведенном ей в августе 2015 года платеже, составившем более 28 миллионов долларов. За это банку предстоит выплатить штраф в размере 157,5 тысяч долларов.

Кроме того, Минфин США инкриминирует банку еще один эпизод, связанный с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году. Получателем средств стало ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» (Крайинвестбанк), также находящееся под санкциями за работу в Крыму. В этом случае штраф составит 425,6 тысячи долларов.

Ранее RT приводило слова министра экономики Германии Петера Альтмайера, который указал, что в прошлом санкции ещё ни разу не смогли побудить такую страну, как Россия, изменить свой курс.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.