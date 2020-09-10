Рост цен на иномарки в РФ обогнал инфляцию

Москва, 10 сентября. Подорожание зарубежных легковых машин в России идет с опережением инфляции, свидетельствуют данные Росстата за период с 1 по 7 сентября.

Согласно данным статистики, за неделю иномарки в России подорожали сразу на 0,7%. Всего же с начала 2020 года машины иностранных марок выросли в цене на 5,7%, тогда как в целом инфляция за этот период составила только 3%.

«Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились», — говорится в отчете ведомства.

За отчетную неделю среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 1%. На 2% и более подорожание отмечено в 14 субъектах России. Больше всего цены на сахар скакнули Адыгее и Дагестане — на 5,6% и 4% соответственно.

Снижение цен традиционно в осенний период фиксируется на плодоовощную продукцию — в среднем на 3,1%.

«Из непродовольственных товаров подорожали: новые легковые автомобили иностранных марок — на 0,7%, шампунь — на 0,6%, колготки женские — на 0,5%, кроссовки для взрослых из искусственной кожи — на 0,3%, носки мужские, сигареты с фильтром отечественные, джинсы для школьников — на 0,2%», — говорится в отчете.

В конце августа сообщалось, что Минэкономразвития РФ учло быстрое восстановление экономики России летом в прогнозе на сентябрь 2020 года и улучшило ожидания по ее восстановлению. Ранее ведомство ожидало спад ВВП на 5% и снижение инвестиций на 12%. Согласно новому прогнозу, снижение показателей ожидается на уровне 3,9% и 6,6% соответственно.

Ведомство ожидает в следующем году низкую инфляцию на уровне 3,7% на конец года и 3,6% в среднегодовом выражении.