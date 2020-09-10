В ДНР рассказали, как солдаты ВСУ калечатся на собственных минах и гранатах

Донецк, 10 сентября. В результате небоевых инцидентов на украинских позициях в Донбассе пострадали пятеро военнослужащих. Об этом сообщило управление народной милиции ДНР.

Сообщается, что мужчины получили травмы в результате четырех различных инцидентов, не связанных с боями. Так, например, в районе села Гнутово военнослужащий из отдельной бригады морской пехоты ВСУ попытался оборудовать беспилотный летательный аппарат осколочной гранатой. В результате произошел взрыв, пострадал один человек.

Второй инцидент произошел уже в районе села Васильевка. Там двое солдат механизированной бригады пытались установить мину. Однако произошла детонация. Солдаты получили травмы различной степени тяжести. Позже аналогичная ситуация произошла с двумя военнослужащими на минном поле в районе Новоселовки.

Также специалистам зафиксирован взрыв на минном поле на позициях первого десантно-штурмового батальона 79-й бригады в районе Красногоровки. О жертвах и пострадавших неизвестно, сообщает Донецкое агентство новостей.