Алек Болдуин в шестой раз стал отцом

Лос-Анджелес, 10 сентября. Голливудский актер Алек Болдуин стал отцом в шестой раз. Об этом его супруга Хилария сообщила на своей странице в Instagram.

Хилария опубликовала трогательное фото с младенцем.

«Прошлой ночью у нас родился ребенок. Он идеален, и мы очень счастливы», — написала она, добавив, что скоро озвучит имя сына.

Поклонники оставили под фото более 12 тыс. сообщений, поздравляя актера и его супругу с прибавлением в семействе.

Известно, что до рождения пятого ребенка у Хиларии было два выкидыша. Для 62-летнего Болдуина это уже шестой ребенок. Его первая дочка Айрленд родилась в браке актера с Ким Бейсингер.

Ранее в среду друг голливудского актера Киану Ривза сообщил СМИ, что 56-летний артист решился впервые стать отцом. Еще несколько лет назад в одном из интервью актер заявил, что уже слишком стар для того, чтобы заводить детей. Однако недавно стало известно о романе знаменитости с художницей Александрой Грант, который, судя по всему, изменил взгляды Ривза на вопрос продолжения рода.

В беседе с одним из своих друзей артист заявил, что вполне готов «сыграть самую важную в жизни роль» — роль отца.