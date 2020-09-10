Опубликовано видео с места столкновения катера и баржи в Сургуте

Сургут, 10 сентября. Видео с места аварии с катером в Сургуте было опубликовано Следственным комитетом РФ. Как сообщается, в результате происшествия погибли четыре человека, среди которых были неоднократно судимый Владимир Зятьков, известный в криминальных кругах как Зятек.

Судно столкнулось с баржей, получив серьезные повреждения, которые отчетливо видны на опубликованных кадрах.

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего», — сообщили в Следственном комитете.

Как пишет газета «Известия», по факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело. Столкновение произошло на реке Черной в районе города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Разогнавшийся катер столкнулся с пришвартованной к берегу баржей. Четыре человека погибли в результате аварии, еще четверо, включая одного ребенка, получили травмы.

Напомним, что в июне на трассе в Ханты-Мансийском АО, автобус с вахтовиками попал в ДТП. По предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщает региональное управлении МВД. Дорожное происшествие случилось на 237-м километре трассы Лянтор — Карымкары. В автобусе ГАЗ находилось 14 вахтовых работника, которые ехали из Сургута.