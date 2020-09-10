Полицейские в США подстрелили подростка с аутизмом

Вашингтон, 10 сентября. В американском городе Солт-Лейк-Сити полицейские открыли огонь по 13-летнему подростку. Мальчик, страдающий аутизмом, из-за нервного срыва угрожал прохожим.

По данным местных СМИ, правоохранителей вызывали очевидцы. Они сообщили, что на улице якобы находится вооруженный молодой человек, который ведет себя подозрительно. Прибывшие правоохранители начали погоню за мальчиком в ходе которой один из полицейских начал стрельбу. В результате 13-летний подросток получил ранения в плечо. У мальчика оказался прострелен мочевой пузырь, кишечник и другие внутренние органы.

Как оказалось, пострадавшим стал Линден Кэмерон. Молодой человек с детства страдает синдром Аспергера, характерной чертой которого является трудность в социальном взаимодействии. Как пояснила мать мальчика, у ее сына впервые за год случился приступ из-за того, что она ушла на работу.

В настоящее время правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего.

Напомним, ранее в США чернокожий мужчина стал жертвой насилия .Инцидент произошел в городе Кеноша в штате Висконсин. Мужчина увидел дерущихся девушек и попытался разнять их. Очевидцы вызвали стражей порядка. Сотрудники полиции сразу пустили в ход против Блейка электрошокер. Когда мужчина попытался сесть в машину, подбежал полицейский и начал стрелять в спину афроамериканцу.