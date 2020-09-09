Валерия заявила о «накрывшей» ее меланхолии

Москва, 10 сентября. Певица Валерия решила последовать примеру примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и впечатлила публику нарядом из жакета и коротких шорт. Сама Валерия при этом пожаловалась на меланхолию.

Историк моды Александр Васильев ранее отмечал, что 71-летняя Алла Пугачева любит носить наряды длины мини, как и ее коллега Любовь Успенская. По словам Васильева, Пугачева может носить такие вещи с полным правом, поскольку она заметно постройнела в последнее время. С точки зрения историка моды, Валерия тоже может выбирать такие наряды.

По его словам, Валерия выглядит даже не молодо, а молодежно; причем ее фигура в отличном состоянии, несмотря на исполнившиеся 52 года. Он отметил, что та обладает яркой внешностью и знает, как подать себя публике.

Сама Валерия, несмотря на эффектный наряд, была в несколько подавленном настроении.

«Какая-то меланхолия меня накрыла сегодня. Может, это просто дождь?!» — пожаловалась на апатию певица.

Валерия в этот раз впечатлила публику своим нарядом из мини-шорт, жакета, колготок в сетку и двуцветных сапог. Многие отметили ее «по-осеннему колоритный» образ.

Напомним, что в конце августа Валерия в социальной сети Instagram опубликовала первые фотографии, сделанные в день свадьбы ее младшего сына, предпринимателя Арсения Шульгина. Звезда выложила несколько снимков, однако о отчет о том, как непосредственно проходило торжество, она пообещала разместить потом.