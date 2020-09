Названы цены новых Xbox в России

Москва, 10 сентября. Следующее поколение игровых консолей Xbox поступит в продажу 10 ноября по всему миру, стоимость их будет достигать 45 590 рублей. Информацию об этом подтвердила компания Microsoft.

Предзаказ на новинки стартует 22 сентября. Xbox Series S обойдется пользователям в 26 990 рублей, Xbox Series X — 45 590 рублей. Xbox Game Pass для ПК станет доступна по всему миру с 17 сентября в виде отдельной подписки за 1796,99 рублей на три месяца.

Xbox Series X отличается от младшей модели большей мощностью, разрешение составляет 4K (3840 x 2160 пикселей), Series S же предназначена для игр в разрешениях Full HD и 2K.

В июле стало известно, что Microsoft прекращает производство основных моделей Xbox One. С производства будут сняты Xbox One X и Xbox One S без дисковода, тогда как стандартная Xbox One S все еще будет поставляться в магазины по всему миру.