Соседка рассказала о ссоре Соколова и Ещенко накануне громкого убийства

Санкт-Петербург, 10 сентября. Перед тем, как совершить зверское убийство, историк Олег Соколов избил свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Об этом на суде рассказала соседка обвиняемого.

Свидетельские показания очевидцев убийства были зачитаны во вторник в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. По словам женщины, проживающей по соседству с Соколовым, перед совершением жуткого преступления историк и его возлюбленная сильно поругались. Девушка собиралась куда-то идти, однако историк избил ее.

По словам соседки, конфликт между Соколовым и Ещенко длился около полутора часов. За это время было слышно как минимум пять ударов о пол и стены, сообщает Пятый канал.

Громкое убийство студентки Анастасии Ещенко в Петербурге произошло в ноябре минувшего года. Олег Соколов, который на тот момент являлся преподавателем истории СПбГУ, был пойман у реки Мойка. Мужчина пытался утопить фрагменты тела девушки, которую он сначала застрелил, а после расчленил.

На одном из заседаний суда по делу в отношении Олега Соколова стало известно, что вечером после убийства он принимал в своем доме гостей. Коллега историка даже представить не мог, что в соседней комнате был спрятан труп девушки.