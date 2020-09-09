Российского хоккеиста поймали на употреблении наркотиков

Москва, 10 сентября. В допинг-пробе российского хоккеиста Илья Алтыбармакяна был обнаружен кокаин, сообщает сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

По данным федерации, тесты показали, что в организме 19-летнего нападающего присутствовали следы кокаина. По итогам проверки Алтыбармакян был дисквалифицирован на четыре года. Он имел право на вскрытие пробы Б, однако хоккеист отказался от этого. Отмечается, что у Алтыбармакяна есть право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, а также попытаться добиться сокращения срока.

Алтыбармакян до февраля этого года играл в СКА-1946 в Молодежной хоккейной лиге. На его счету 40 (20+20) очков в 51 матче. В середине февраля контракт с ним был неожиданно расторгнут; по словам хоккеиста, причиной разрыва стали дисциплинарные причины.

Напомним, что в августе сообщалось о том, что хоккеисту Евгению Малкину прооперировали локоть левой руки в госпитале Питтсбурга. Следующий месяц Джино будет восстанавливаться после хирургического вмешательства. Об операции лидера клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сообщалось в Twitter-аккаунте команды. Также отмечается, что операция прошла успешно. Однако о том, когда хоккеистом было получено повреждение информация не раскрывалось.