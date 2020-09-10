Польше предрекли глубокий демографический кризис

Варшава, 10 сентября. Журналисты польской газеты Do Rzeczy предрекли демографический кризис в стране. Согласно оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие Польша лишится примерно миллиона своих жителей.

Издание обратило внимание на одну из главных проблем Польши — демография. По данным некоторых специалистов, к 2100 году население страны сократится до 13–15 млн человек.

Журналисты видят причину демографического кризиса в Польше в резкой смене взглядов на традиционные ценности. Отмечается, что для поляков семья по-прежнему играет важную роль, но женщины теперь не спешат заводить потомство — все чаще девушки зациклены на карьере, а о рождении ребенка задумываются в зрелом возрасте.

По мнению авторов статьи, идею семьи как «центрального пространства» в жизни человека заменила концепция «индивидуума, ориентированного на самореализацию». Сейчас семья существует в рамках уже нового формата — широкий феномен, порожденный «эмансипацией и секуляризацией», а также «доминированием примитивных индивидуалистских образцов» поведения, которые люди перенимают из культовых сериалов типа «Секса в большом городе».

Решить демографическую проблему с помощью мигрантов не совсем верно, считают журналисты. По их мнению, «миллионы мигрантов не вольются в ряды поляков, а будут жить «рядом» с нами».

Идея о том, что в Польшу можно пригласить миллионы иностранцев, которые не уедут в более богатые европейские страны и охотно ассимилируются, просто наивна, предупреждает автор статьи. Он подчеркнул, что «ассимилируются только единицы».