Работающим за компьютером дали советы, как сохранить здоровье спины

Москва, 10 сентября. При постоянной работе за компьютером нередко возникают боли из-за напряжения спины и шеи. Причиной этого является неправильное положение тела.

Как сообщает Ридус, есть несколько советов, которые помогут избежать неприятных ощущений при долгой работе за компьютером или ноутбуком.

В первую очередь нужно строго настрого запретите себе скрещивать ноги, сидя за рабочим столом. Привычка уйдет не сразу, но оно того стоит. Ноги необходимо ставить так, чтобы обе стопы были на полу, а угол между бедром и голенью был 90 градусов. Сохранить положение поможет небольшая специальная подставка для ног.

Хорошим подспорьем станет удобный стул: он должен быть с регулировкой высоты, с не слишком мягким или слишком твердым сиденьем, а также со спинкой, на которую можно комфортно опереться, и подлокотниками.

Большое значение имеет расположение монитора: при взгляде на него не должно появляться необходимости задирать или опускать шею. Клавиатура и мышь нужно расположить так, чтобы в локтях был угол 90 градусов. При таком положении руки будут меньше уставать.

Крайне важно также делать перерывы, чтобы не сидеть слишком долго. Вставать со стула нужно хотя бы раз в час. Иногда стоит откидываться на спинку кресла, расслабив шею и руки.

Ранее врач-офтальмолог предупредила о вреде синего цвета, излучаемого экраном смартфона или монитором компьютера. По ее словам, синий цвет является частью спектра солнечного света, в диапазон которого входят волны света от фиолетового диапазона до голубого. Эксперт призвала снизить влияние синего цвета на глаза. Для этого необходимо минимизировать использование гаджетов или пользоваться компьютерными очками.