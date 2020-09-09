Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро

Москва, 10 сентября. Вечером в среду в Москве на станции метро «Белорусская» погиб пассажир. По предварительной информации, в результате инцидента временно было приостановлено движение составов на данному участке ветки.

Известно, что мужчина упал на рельсы прямо перед поездом. Пострадавший скончался в результате полученных травм, несовместимых с жизнью. По информации телеканала РЕН ТВ, из-за произошедшего временно было затрудненно движение. Поезда были вынуждены стоять около 15-20 минут.

После инцидента на место незамедлительно прибыли специалисты и правоохранительные органы. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.