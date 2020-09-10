Невнимательных водителей в РФ могут ждать серьезные штрафы

Москва, 10 сентября. Невнимательным российским водителям могут грозить штрафы за нарушение ПДД. Главной причиной могут стать правила, которые встречаются редко или же были введены недавно.

Как пишет издание Autonews, одним из примеров таких штрафов может стать случай, который произошел с водителем, не знавшим, что в левом ряду запрещено передвигаться на пикапе. Он получил штраф за неправильное расположение транспортного средства на проезжей части и движение по обочинам. По законам, весящий более 2,5 тонны пикап подпадает под определение грузового и не может двигаться в крайнем левом ряду.

Кроме того, москвичам следует быть внимательнее при парковке, так как парковать машину на обозначенной стоянке для спецтранспорта около жилых домов запрещено. Жители Москвы с конца прошлого года могут сообщать о нарушителях через приложения для телефона «Помощник Москвы»; поэтому оставленная в неположенном месте машина может привести к штрафу. Внимательнее при парковке должны быть и петербуржцы, поскольку в их городе с марта этого года особенно тщательно фиксируются нарушения, связанные с платными парковками.

Другим важным нововведением в Москве является изменение правил езды по выделенным полосам для транспорта. Эти полосы будут работать круглые сутки и даже в выходные двигаться по ним сможет лишь общественный транспорт, такси, автомобили экстренных служб и велосипедисты.

Также водителям могут грозить штрафы за парковку на газоне. Основной трудностью здесь является то, что многие водители не понимают, что именно считается газоном, поскольку тот не всегда огорожен и даже не всегда засажен травой.