Асмус раззадорила фанатов новым фото в коротких шортах

Москва, 10 сентября. Популярная российская актриса Кристина Асмус раззадорила поклонников новым снимком — звездам в летнем образе позирует на лужайке.

Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в Москве. Асмус выбрала спортивный стиль для прогулки — короткие черные шорты, белый свитшот и кроссовки. Звезда с лучезарной улыбкой потягивается.

Артистка призналась, что счастлива вернуться в Москву. До этого у 32-летней звезды были съемки в Геленджике, из-за которых она пропустила школьную линейку дочери.

«Привыкаю к себе без париков, страз и километровых ресниц. Наконец-то сняла длинные острые ногти и могу ходить без тугого корсета, высоких каблуков и без песка во рту», — написала звезда.

Знаменитость добавила, что как минимум до февраля у нее будет плотный график, поэтому об отдыхе и сне «можно забыть». Она пригласила фанатов в Театр имени Ермоловой, где в конце сентября покажут спектакль «Дачники» с ее участием.

Летом этого года Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов после семи лет брака развелись. Шоумен подчеркнул, что ни участие Асмус в фильме «Текст», ни третий человек не причастны к разрыву их отношений.