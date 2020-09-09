Молодая жена Макаревича впервые рассказала о личной жизни

Москва, 9 сентября. Эйнат Кляйн, молодая супруга лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича рассказала подробности их знакомства.

Макаревич и Кляйн поженились в конце прошлого года. Девушка — профессиональный историк и фотограф израильского происхождения. Музыканта не раз упрекали в скрытности относительно четвертого брака. Фанаты были недовольны, что Макаревич женился тайно и всячески скрывает молодую супругу от общественности. Лишь в середине августа пара появилась вместе в телеэфире.

В интервью «Собеседнику» Кляйн сообщила, что они познакомились в Эфиопии.

«Он захотел поехать в эту страну и обратился в Клуб путешествий Михаила Кожухова, с которым я много лет работаю, и через них мы познакомились. Он ездил в компании друзей», — рассказала она.

При этом девушка отказалась отвечать на вопрос, была ли это любовь с первого взгляда. О ее словам, «это очень личный вопрос».

Журналисты поинтересовались, что привлекло Кляйн в Макаревиче, которого общественность знает как музыканта.

«Я его тоже знаю как талантливого музыканта, артиста и общественного деятеля. Но прежде всего — как очень хорошего, порядочного, глубоко морального человека»,- ответила она.

Ранее Макаревич признался, что Кляйн превзошла всех его предыдущих жен. По его словам, Эйнат покорила его, поскольку ни одна из его, как он пошутил, «16 предыдущих жен» не любила готовить.