Танцы вокруг живота или абдоминопластика в деталях

Гармонично сложенный торс воспет еще древними греками, у которых тело было возведено в культ. Упругие мышцы, четкие контуры – признаки физического совершенства и принадлежности к изысканному обществу. Сегодня мы практически вернулись к этим ценностям. Но не всегда качество нашего тела близко к древнегреческим канонам красоты. Особенно часто на этом фоне «подводит» область живота, так как является основной локацией жировых запасов. Женщинам также знакомы такие последствия беременности, как потеря упругости, растяжки, диастаз. Когда спортивные нагрузки и всевозможные косметические процедуры не помогают, время проконсультироваться со специалистом по пластике. Наш эксперт – пластический хирург Института пластической хирургии на Цветном бульваре Юрий Мирзабекян – ответит на самые частые вопросы по поводу хирургической коррекции живота.

Что такое абдоминопластика? Можно ли похудеть с помощью этой операции?

Пластика живота – это пластика передней брюшной стенки, при которой резецируется, то есть, иссекается и частично удаляется кожно-жировой блок. Операция направлена на устранение внешних дефектов в области живота.

С помощью абдоминопластики нельзя похудеть. Такое ошибочное мнение можно встретить среди пациентов. Это лишь способ коррекции фигуры. Более того, многие врачи обязательно зададут вам вопрос: насколько велики колебания вашего веса за последний год-два. Для качественного результата лучше, если вес стабилен. В случае набора веса послеоперационные швы, а они обязательно будут, могут растянуться и свести попытку обрести красивый живот к нулю. Либо, наоборот, при резком похудении кожа над шрамом может обвиснуть.

Во время операции убирается кожно-жировой фартук, при этом, передней брюшной стенке придается более правильный эстетический вид. Абдоминальная пластика живота затрагивает не только кожный покров и жир, но и мышцы живота.

Как давно пластические хирурги делают абдоминопластику?

Первые операции по удалению тканей на животе начали делать в начале ХIХ века. С того времени количество методик увеличилось настолько, что их невозможно перечислить даже за один день, уверяет наш эксперт. Эволюция этого направления в пластической хирургии шла постепенно. Сначала совершенствовались пути доступа или разрезов, и каждый врач вносил здесь свою лепту. Затем – техники проведения коррекции. В итоге сформировался традиционный способ разреза, представляющий собой низкий доступ над лобковой линией, в зоне бикини, которая легко прикрывается нижним бельем.

Абдоминопластика: как ее делают?

Абдоминопластика живота – многокомпонентная операция. Если у пациента есть запрос на удаление большого лоскута, то начаться она может с липосакции – откачки жировой клетчатки. Дальше по разметке, нанесенной хирургом заранее, делается надрез. Кожно-жировой лоскут отслаивается, с сохранением лимфо-структуры, чтобы избежать неприятных последствий в виде серомы.

«Серома – это скопление лимфатической жидкости между слоями тканей в результате хирургического вмешательства. По статистике, данное осложнение встречается у 50% пациентов, – предупреждает Юрий Мирзабекян. – Ничего страшного в этом нет, если ее вовремя лечить, дренировать».

Длительность операции может варьироваться, в зависимости от сложности поставленных целей. В некоторых случаях она может проходить 8 часов и даже больше.

Один из важных этапов при абдоминопластике – это ушивание диастаза – прямых мышц живота. При диастазе мышцы живота как бы разъезжаются в разные стороны. Этот дефект можно заметить через кожу, если диастаз сильный. Ослабление этих мышц встречается у родивших женщин, поэтому если женщина делает абдоминопластику после родов, этому этапу уделяют особое внимание. Методов ушивания диастаза несколько: можно ушить нерассасывающимися нитями, можно наложить специальный сетчатый имплантант для придания жесткости этому каркасу. Выбор зависит от хирурга.

Затем путем иссечения удаляется избыток кожного фартука. Рана ушивается со вставлением дренажей, которые остаются в ране до тех пор, пока по ним не будет выделяться менее 50 мл сукровицы. Как правило, это происходит на вторые сутки.

Есть ли разница между женской и мужской абдоминопластикой?

Хирургическая коррекция брюшной стенки одинаково популярна как у мужчин, так и у прекрасного пола. Разница заложена изначально в анатомическом строении – у мужчин и женщин разное распределение жировой клетчатки. У женщин гиноидный тип распределения жира, когда наиболее выраженная толщина подкожной жировой клетчатки сосредоточена в нижней части туловища, в нижних отделах живота, на верхней трети внутренних поверхностей бедер, ягодиц.

Для мужчин характерно более равномерное распределение жировых депо. Это и шейная зона, и затылок, и грудь, и поясничная область, и верхняя часть брюшной стенки. У мужчин, в отличие от женщин, жировая ткань в области живота накапливается в сальниках брюшной полости, со временем кожа здесь растягивается и провисает. Скопление висцерального жира, расположенного внутри брюшной полости – еще одна мужская особенность. Так называемый «пивной живот» – это андроидный тип ожирения.

Но все же при проведении абдоминопластики у мужчин и женщин есть некоторые отличия есть. Например, наличие волосяного покрова у мужчин в области живота. Послеоперационный период и заживляемость легче проходит у женщин, однако келоидные рубцы у них появляются чаще.

Кому показана абдоминопластика?

Как правило, это пациенты с избыточной жировой клетчаткой в области живота, свисающей в виде кожно-жирового фартука. У молодых людей с эластичной кожей, способной сокращаться, большой необходимости обращаться к хирургам нет. Достаточно проведенной липосакции и ношения бандажа.

С возрастом, после резкого набора и сброса веса, после беременности, на животе могут появиться провисания, кожа становится дряблой. Такие изменения не убираются в тренажерном зале или с помощью специальных массажей.

Также за операционной коррекцией обращаются пациенты с различного рода грыжами, шрамами, растяжками, с диастазом – расхождением мышц живота. Бывает, что это целый комплекс проблем. В этом случае на помощь приходят хирурги.

Какие существуют виды абдоминопластики?

Наш эксперт Юрий Мерзабекян выделил следующие разновидности этой операции: «Бывает пластика живота с переносом пупочного кольца, при достаточно больших объемах иссечения тканей. Пупок формируется в новом месте. А также без переноса пупочного кольца, когда объем кожно-жирового фартука небольшой. Существует также миниабдоминопластика, при которой убирается участок кожи до пупка».

Все чаще используется эндоскопическая техника для ушивания апоневроза – ткани, которая покрывает мышцы. Делается маленький надрез рядом с пупком, если есть необходимость, накладываются какие-то сетки. И под контролем эндоскопа ушивается апоневроз. Если есть грыжи, они также убираются.

При классической пластике живота делают заметный разрез в зоне бикини, отслаивают ткани. Зачастую врач при традиционном варианте делает еще и липосакцию.

Еще одна разновидность абдоминопластики – симультанная, то есть, сочетающаяся с другими видами пластики, например, маммопластикой.

После мастэктамии хирург может брать лоскут с передней брюшной стенки для реконструирования молочной железы.

Какие могут быть противопоказания к абдоминопластике?

Для абдоминопластики противопоказаниями общего характера служат органические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем. «Объясню почему: при уменьшении объемов живота дыхание становится немного затрудненным. Экскурсия легких – расстояние, на которое смещается нижняя граница легких при дыхательных движениях (максимальный вдох и максимальный выдох), будет уже не такой свободной. Многие клиники перед большим объемом абдоминопластики проводят специальные тренировки пациентов для того, чтобы им легче было дышать. Пациенты носят специальные утягивающие костюмы, бандажи, чтобы тренировать свою дыхательную систему», – рассказывает Юрий Мирзабекян.

Противопоказанием также может стать некомпенсированный сахарный диабет, так как болезнь будет влиять на заживление ран. Аллергические реакции, заболевания нервной системы, вирусные и кишечные заболевания, почечная недостаточность, дерматит, псориаз – все это может стать причиной отказа в проведении операции.

Среди временных противопоказаний – это менструация, 10 дней до ее начала и 5 дней после. Также сюда относятся планируемая в ближайшее время беременность, прием антикоагулянтов. И, наконец, злейший враг пластических хирургов – это курение, отрицательно влияющее на заживление.

Подготовка к хирургической коррекции живота, что нужно знать?

Перед операцией необходимо тщательное лабораторное исследование, весь госпитальный комплекс с общим биохимическим анализом крови, мочи и т. д. Также проводится флюорография, УЗИ передней брюшной стенки и органов брюшной полости. При больших объемах иссечения кожно-жировых лоскутов пациенты должны тренировать грудное и диафрагмальное дыхание. Если есть сопутствующие заболевания, их нужно пролечить.

Выбора способа проведения абдоминопластики

Выбор зависит, конечно, от ситуации. Так, расширенная липосакция с ушиванием диастаза считается абдоминопластикой. Она показана пациентам, у которых можно успешно удалить большое количество жира без вмешательств на коже и мышечно-апоневротическом каркасе.

В ходе миниабдоминопластики после липосакции, через небольшой поперечный или вертикальный разрез мобилизуются кожно-жировой лоскут и под контролем эндоскопа проводят ликвидацию диастаза прямых мышц живота и удаляют избыток кожи.

Есть также модифицированная абдоминопластика с применением эндоскопии. Показанием к такой операции является минимальный избыток кожи и слабость мышечной апоневротической системы. Перед началом обычно делается липосакция, чтобы добраться до мышц, далее производится сшивание этих мышц.

Выбор остается за хирургом, который должен четко представлять себе масштаб операции, чтобы достичь оптимального результата. Учитывается качество кожи, ее способность к сокращению, тонус мышц.

«Отдельно хочу упомянуть такой метод, как липофилинг, липоскульптурирование, – продолжает Юрий Мирзабекян. – Этот метод заключается в пересадке жировой ткани из одной области тела в другую с целью увеличения объемов этой области. Как правило, увеличивают ягодицы. Также жир вводят в контуры имплантированных молочных желез, в кисти рук, в некоторые зоны лица. Молодые пациенты иногда просят сделать им имитацию спортивного живота, на передней брюшной стенке имитируются мышцы. Липофилинг также поможет сгладить рубцы».

Абдоминопластика: восстановление, реабилитации

Абдоминопластика – одна из самых непростых операций, требующих особого внимания в постоперационный период. Рана после операции ушивается в полусидячем положении пациента. Ушивание делается так, чтобы не было сильного натяжения. Затем пациента укладывают на кушетку в послеоперационную палату, под колени кладется валик, и прооперированный в полусогнутом положении проведет ближайшие два дня. Обязательно проверяется дренаж. После 1-2 дней, проведенных в стационаре, пациенты приходят к хирургам на осмотры. В восстановлении очень многое зависит от самого пациента и строгости соблюдения врачебных рекомендаций. У некоторых пациентов возможно появление большой гематомы над линией надреза, которая заметна на ощупь. Не стоит расстраиваться – она проходит со временем. Обязательно ношение компрессионного белья в круглосуточном режиме на протяжении примерно трех недель. По совету врача можно делать лимфодренажный массаж для удаления отеков после абдоминопластики.

Хирург обязательно должен предупредить пациента о возможных неровностях, бугорках на поверхности живота. Они имеют право быть и проходят самостоятельно либо после коррекций. Также вряд ли исчезнут растяжки, особенно у женщин после родов. Величина послеоперационного шрама индивидуальна, но почти всегда незаметна для окружающих, потому что «уходит» вниз под линию нижнего белья.

У некоторых прооперированных долгое время остается ощущение стянутой кожи и мышц. Может пропасть чувствительность в этой области, она восстанавливается в течение полугода. Спать на животе не рекомендуется. Важно продолжать следить за весом после абдоминопластики: фото «до и после» при несоблюдении этого правила могут оказаться гораздо менее впечатляющими, так как любые колебания массы тела отразятся на эстетической стороне вопроса.

В период наблюдения у врача пациент может приезжать на осмотр два раза в неделю в течение месяца. Около двух месяцев нельзя нагружать пресс, а в остальном режим жизни может быть обычным. Небольшая физическая нагрузка в виде прогулок, ходьбы даже необходима, чтобы разогнать кровь, лимфу и восстановить работу сосудов.