Наташа Королева откровенно рассказала о потере ребенка

Москва, 9 сентября. Популярная певица Наташа Королева откровенно рассказала об ужасном периоде в своей жизни — звезда на фоне скандала с выложенными в Сеть интимными фотографиями потеряла ребенка. Впоследствии знаменитость задумалась о суррогатном материнстве.
Певица была беременна вторым ребенком, когда разразился громкий скандал с откровенными фотографиями знаменитости. На фоне этой истории у артистки случился выкидыш.
«Было уже сердцебиение у ребенка. Был уже приличный срок. Я долго не могла и не хотела об этом говорить», — сказала певица в интервью PeopleTalk TV.
Королева с трудом пришла в себя после этих событий. По ее словам, ей помогли медитация, музыка и поддержка близких. Через некоторое время поп-исполнительница задумалась о ребенке, и она предложила семье воспользоваться услугами суррогатной матери.
Впрочем, в семействе не с большим энтузиазмом отнеслись к этой идеи. Сын певицы Архип не поддержал мать в ее желании завести ребенка, которого вынесет другая женщина.
«Слушайте, пацаны, может, нам суррогатную маму привлечь, пока есть, что взять у меня. Архип сразу сказал: «Не надо, я не хочу». Хотя он одно время очень хотел. А Серега сказал: «Не знаю». Кажется, надо внуков ждать», — сказала 47-летняя певица.