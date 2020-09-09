Ефремов рассказал, чем питается в СИЗО

Москва, 9 сентября. Актер Михаил Ефремов рассказал об условиях содержания в СИЗО, а также о своих планах во время пребывания в заключении. Как рассказал он сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии, которые навестили осужденного актера, в тюрьме Ефремов собирается много читать.

Сейчас Ефремов находится в СИЗО №5 «Водник», где он будет пребывать на карантине, пока приговор не вступит в силу. По его словам, он доволен условиями. Вечером его кормили картофельным пюре с вареной селедкой, а на завтрак дали овсянку. Отмечается, что актер нуждается в медицинском обследовании. Проходить его он будет в больнице при колонии.

«Более-менее себя чувствую. Болезней, которые препятствуют содержанию под стражей, как я понял, у меня нет. На прогулки на крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно», — рассказал Ефремов.

По словам актера, в СИЗО он собирается много читать, а телевизор его совсем не интересует.

«Вчера футбол показывали. Смотрел. Про себя не смотрю. Мне не хочется. Насмотрелся, пока был на домашнем аресте. Я хочу потеряться. Потерять сознание», — заявил Ефремов.

Во вторник Пресненский суд Москвы вынес приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, передавал RT. В течение трех лет после освобождения Ефремову запрещено управлять автомобилем. Напомним, 8 июня Ефремов на своем внедорожнике выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Сергея Захарова. Последний получил сильные травмы и позднее скончался в больнице.