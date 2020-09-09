Коллеги уличили Пашаева в нарушении нескольких статей Кодекса этики

Москва, 9 сентября. Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката, заявил статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Константин Добрынин.

«В деле Михаила Ефремова вместо скрупулезной и тяжелой профессиональной адвокатской работы мы увидели подрыв доверия к профессии, а он несовместим с принадлежностью к адвокатуре — ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката. Еще мы увидели агрессию, нетерпимость, рознь. Неуважение к коллегам, оппонентам и суду — все это противоречит ст. ст. 8, 15 того же Кодекса. Увидели признаки разглашения адвокатской тайны», — написал Добрынин в блоге на «Эхо Москвы».

По мнению представителя ФПА, Пашаев превратил судебный процесс «гнусное зрелище».

Ранее Пашаева трижды лишали адвокатского статуса. В настоящее время он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия – Алания, квалификационная комиссия которой также признала нарушение Кодекса этики.

Как сообщил источник ТАСС, «квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката», что было связано с его публичными заявлениями.

Еще 13 июля президент ФПА Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского. При этом Пилипенко уточнил, что «суть претензий к коллеге не касается его защитительной тактики».

Напомним, ранее Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима, заявил, что его «подставил» Пашаев. По его словам, перед вынесением приговора юрист обещал совершенно другое. Позднее стало известно, что актер ни в коем случае не желает, чтобы Пашаев представлял его интересы на апелляции.