Главный орган, пламенный мотор, хранилище души – все это о нем, о сердце, которое 24 часа в сутки, не замирая ни на секунду, качает кровь по нашему организму и поддерживает жизнь в теле человека. Ценить свое сердце, заботиться о нем, не подрывать его работу вредными привычками призывают кардиологи всего мира. А для привлечения внимания к здоровью сердечной мышцы был учрежден праздник – Всемирный день сердца, который ежегодно отмечают 29 сентября.

История World Heart Day

Впервые о необходимости учреждения праздника заявили врачи кардиологи на международном конгрессе в 2012 году. Тогда в присутствии мировых лидеров были озвучены шокирующие цифры. Ежегодно в мире от сердечно-сосудистых болезней умирают более 18 миллионов человек. Это более половины всех смертей от неинфекционных заболеваний, а значит, инфаркту и инсульту можно уверенно присвоить статус «убийц номер один» среди болезней на планете.

Тогда же было предложено учредить день, когда врачи и неравнодушные люди будут напоминать окружающим и пациентам о необходимости беречь сердце и заботиться о его здоровье. А к 2025 году участники конгресса поставили перед собой амбициозную задачу – снизить число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов путем широких информационных кампаний во всех странах мира.

Россия тоже присоединилась к международной инициативе. В этом году 29 сентября праздник будут отмечать в девятый раз.

День сердца отмечают 29 сентября в большинстве стран мира (Фото: pixabay.com)

Традиции Всемирного дня сердца

В этот день врачи и журналисты объединяют усилия, чтобы проинформировать людей об опасностях, которые таит невнимание к здоровью сердечно-сосудистой системы. Пропаганда здорового образа жизни направлена на снижение рисков болезней сердца. А для этого врачи призывают:

отказаться от курения;

не забывать о физической активности;

придерживаться правильного и сбалансированного питания.

Выполняя эти рекомендации, можно снизить риск преждевременной смерти от сердечных болезней и инсульта на 80 процентов.

Мероприятия Всемирного дня сердца призваны объединить людей всех стран в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках глобальной компании проходят конференции, семинары, обучающие мероприятия, где специалисты делятся рекомендациями с людьми, страдающими сердечно-сосудистыми болезнями и теми, кто хочет сохранить здоровье и активность на долгие годы.

В нашей стране в честь Всемирного дня сердца в 2020 году состоится Российский национальный конгресс кардиологов, запланированный на 29 сентября — 1 октября. Он пройдет в Казани, в Международном выставочном центре «Казань Экспо». В программе конгресса, в котором примут участие специалисты из всех уголков России, — проведение пленарных заседаний, симпозиумов, подведение итогов конкурса молодых ученых и обмен опытом среди ведущих кардиологов страны.

Интересные факты

«Сердце – удивительный орган, — отмечает врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, врач функциональной диагностики Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской Андрей Харченко. – Его вес у взрослого человека – почти 300 граммов, а у новорожденного ребенка – всего 22 грамма, это примерно 0,8 процента от всей массы тела».

Чтобы узнать, какого размера ваш орган, достаточно сжать кисть в кулак. Величина сердца будет почти такой же. А если взять в руку теннисный мяч и сжать его с максимальной силой, вы узнаете, какое усилие прилагает ваша сердечная мышца, чтобы ежесекундно прокачивать кровь по организму.

Вот еще несколько интересных фактов о ней.

1. У взрослого человека нормальным считается сердцебиение 60-85 ударов в минуту, тогда как у новорожденного малыша этот показатель может достигать 150 ударов.

2. Женское сердечко бьется чаще, чем мужское. Быть может поэтому женщины более чувствительны и эмоциональны.

3. В течение жизни «пламенный мотор» прокачивает по кровеносным сосудам огромное количество крови – почти полтора миллиона баррелей. Если заполнить ею грузовой поезд, потребуется не менее двухсот цистерн.

4. Ученые обнаружили, что у людей с высоким уровнем образования риск сердечных болезней снижен. Это связывают с внимательным отношением к своему здоровью.

5. Режиссеры фильмов ужасов, в которых сердце вытаскивают из груди, и оно продолжает биться, не лукавят. Сердечная мышца имеет собственный запас электрических импульсов, и может продолжать сокращаться, даже будучи отделенной от тела. Но только до тех пор, пока в ней будет сохраняться достаточный объем кислорода.

6. Смех и радость – отличные помощники для сердечно-сосудистой системы, они помогают нам оставаться здоровыми. Доказано, что смех на 20 процентов ускоряет ток крови по сосудам, так как расслабляет их стенки.

7. «Разбитое сердце» — не лирическая выдумка. На фоне стресса и эмоциональной травмы организм вырабатывает гормоны, которые вызывают перенапряжение сердечной мышцы. Из-за этого может возникнуть сердцебиение и даже инфаркт. Поэтому выражение «все болезни от нервов» вполне можно применить и к сердечно-сосудистым заболеваниям. Не нервничайте, и ваше сердце будет здоровым.