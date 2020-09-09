Депутат Шеремет назвал «хамством» заочный арест Киевом российских самолетов

Москва, 9 сентября. Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет назвал хамством заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летевших в Крым. Он подчеркнул, что на авиасообщение с полуостровом это решение Киева никак не отразится.

Член Государственной думы уверен, что такие «кислотные и агрессивные решения» Киев применяет, чтобы «попытаться насолить соседней стране».

«Уже переходит все границы наглость и хамство, которое демонстрируют киевские власти по отношению к России. Для Крыма решение украинских властей никаких последствий не несет, на авиасообщении с полуостровом это никак не скажется», — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

По его словам, украинцам в очередной раз не повезло с руководством страны, которое променяло дружественные и взаимовыгодные отношения с Россией на «западные подачки».

«Терпение рано или поздно закончится, и с нашей стороны последуют ответные санкции в отношении Украины, а украинский народ, уверен, даст оценку своим горе-руководителям», — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что украинский суд арестовал 65 самолетов российских авиакомпаний, летевших в Крым. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя Федеральному агентству новостей сообщение, заявил, что украинские государственные органы совершают неадекватные и не поддающиеся здравому смыслу действия, чтобы показать украинцам якобы свою работу.