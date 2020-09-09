МиГ-29 ВКС РФ перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Москва, 9 сентября. Самолеты МиГ-29 ВКС РФ были подняты в воздух для сопровождения самолета радиотехнической разведки и патрульного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, норвежские самолеты-разведчики были обнаружены над нейтральными водами Баренцева моря. Они оба приближались к государственной границе РФ.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений Государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», — гласит сообщение российского ведомства.

Отметим, что на прошлой неделе произошел аналогичный случай. Самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии был выявлен над нейтральными водами Баренцева моря. Воздушная цель приближалась к российской границе. Для ее опознавания и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.