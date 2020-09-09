Дочь Абдулова показала откровенное фото без штанов

Москва, 9 сентября. Российская актриса Ксения Алферова продемонстрировала своим поклонникам новый образ. 46-летняя дочь известного актера Александра Абдулова опубликовала на своей странице в Instagram утреннюю фотосессию.

Алферова, одетая лишь в просторную белую рубашку, показала подписчикам свои стройные ноги. Комментаторы оценили отличную фигуру и стройность актрисы. Многие отметили, что снимок вышел чрезвычайно откровенным, но, в то же время, нежным, благодаря первым лучам восходящего солнца.

В подписи к фото Алферова призвала подписчиков ценить каждый миг с любимыми и всегда быть рядом.

«Если не знаешь, что испытываешь к человеку — закрой глаза и представь: его нет. Нигде. Не было и не будет. Тогда все станет ясно», — привела актриса цитату Чехова.

Напомним, что Алферова с 2001 года замужем за известным актером Егором Бероевым. Они вместе воспитывают дочь Евдокию, которая появилась на свет в 2007 году. Ранее мать актрисы Ирина Алферова призналась, что за 17 лет совместной жизни так и не смогла принять нрав Александра Абдулова, его любвеобильность, а также страсть к приключениям. По словам актрисы, она хотела больше внимания и постоянно плакала в браке. В 2012 году Алферова вместе со своим мужем основала благотворительный фонд «Я есть»: супруги вместе со своей командой оказывают помощь людям с особенностями развития.

Ранее супермодель Белла Хадид, которую пластические хирурги ранее признали самой красивой женщиной мира, опубликовала в своем Instagram откровенные фото. Судя по реакции подписчиков, поклонники пришли от этих снимков в восторг. Публикация набрала почти полтора миллиона лайков и множество восторженных комментариев.