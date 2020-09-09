Российские туристы устроили скандал из-за названия турецкого отеля

Москва, 9 сентября. Массовая неразбериха с участием российских туристов, отправившихся на отдых в Турцию, произошла из-за названия одной из гостиниц Аланьи, сообщает TourDom.ru.

Российские туристы были возмущены тем, что данные об отеле, продаваемом туроператором, не соответствовали действительности. Как говорят гости республики, в стране есть несколько гостиниц с похожим названием, а туроператор, по их словам, намеренно убрал из названия в своих ваучерах слова, которые уточняли месторасположение гостиницы.

«Гости скандалят, некоторые отказываются заселяться и требуют поселить их в ту гостиницу, которую им продавали. Разборки на ресепшен можно наблюдать каждый день», — рассказала порталу представительница компании, назвав при этом ситуацию с названиями «пустячком».

При этом в пресс-службе туроператора, продающего туры в этот отель, сообщили, что разбираются в сложившейся ситуации.

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города республики.

Стоит отметить, что эксперты призывают россиян отказаться от поездок в Турцию, в которой стремительно распространяется коронавирусная инфекция. Турция входит в топ-20 стран по количеству случаев коронавируса.