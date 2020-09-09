Москва, 9 сентября. Данные о якобы отравлении блогера Алексея Навального новой разновидностью «Новичка» — абсолютная чушь, заявил один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

Ранее издание Die Zeit озвучило версию, согласно которой Навального «отравили» новым усовершенствованным типом «Новичка», от которого он должен был умереть в самолете.

«Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты «Новичков» знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о «Новичке», — заявил Ринк в беседе с РИА Новости.

Ранее заявление Die Zeit прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, «медленный яд», о котором пишет газета, в таком случае не может быть «боевым отравляющим веществом». Кроме того, он подверг сомнению и другие факты, указанные в статье, передавал «Царьград».

В конце августа Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва, лайнер экстренно приземлился в Омске, где блогера госпитализировали. Врачи провели несколько экспертиз, результаты которых показали, что отравляющих веществ в организме Навального не было. По просьбе родственников Навального перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите». Позднее в Германии заявили, что Навального якобы отравили «Новичком».

В беседе с Федеральным агентством новостей политологи подчеркивали, что нежелание Германии предоставить конкретные доказательства вины России в отравлении блогера говорит о полном отсутствии соответствующих улик. Кроме того, в глаза бросается тот факт, что история с блогером один в один повторяет предыдущие международные скандалы, во время которых Запад столь же бездоказательно обвинял Россию в преступлениях.