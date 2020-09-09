На Украине вспомнили о невыполненных обещаниях, данных Путину

Киев, 9 сентября. Правительство Украины не выполнило тех обещаний, которых давала президенту России Владимиру Путину во время встречи в рамках «Нормандской четверки». Соответствующее мнение высказал бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

По словам политика, переговоры тогда проходили сложно, однако Путин уважительно общался с Зеленским и хотел найти какое-то решение сложившейся проблемы. У Зеленского же была «бешеная поддержка» среди украинцев, в том числе проживающих в России. Однако на сегодняшний день ситуация координально изменилась, считает Богдан.

«Я могу судить только о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные… Это называется «дипломатический провал». Значит, переговоры прошли плохо», — сказал Богдан в интервью Дмитрию Гордону.

Он также заявил, что у него складывается впечатление, что Украина «жестко кинула» Москву, не выполнив ничего из обещанного.

Напомним, саммит лидеров «нормандской четверки» состоялся 9 декабря 2019 года. Тогда стороны договорились о прекращении огня на линии соприкосновения, открытии пропускных пунктов, разведении сил, обмене пленными. Однако договоренности были выполнены лишь частично.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент обсуждается возможность проведения очередной встречи политических советников глав государств «нормандской четверки».