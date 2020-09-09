В Киеве объяснили нехватку воды в Крыму

Киев, 9 сентября. Власти Украины не намерены восстанавливать водоснабжение Крыма, так как на полуострове достаточно источников для обеспечения жителей полуострова питьевой водой. Об этом заявил заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Игорь Яременко.

По его словам, исследования украинских ученых подтверждают, что на территории Крыма есть источники пресной воды, которые способны покрыть потребности жителей полуострова. Он также добавил, что главной причиной нехватки питьевой воды в Крыму является «милитаризация полуострова».

«Это искусственная проблема. Если бы воду не тратили на военные нужды, то мирному населению ее более, чем хватало бы», — заявил Яременко.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации после референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе референдума большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее российский лидер Владимир Путин отметил, что референдум о статусе Крыма соответствовал нормам международного права. При этом аналогичные голосования проходили и в других странах. Глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%. После референдума в 2014 году Киев устроил водную блокаду полуострова, прекратив подачу воды в Крым. При этом в Киеве не скрывают, что тема водоснабжения Крыма является «рычагом давления на Россию».