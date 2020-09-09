Ефремов не желает, чтобы Пашаев представлял его интересы в апелляции

Москва, 9 сентября. Осужденный на восемь лет Михаил Ефремов не хочет, чтобы его интересы в дальнейшем представлял адвокат Эльман Пашаев. Об этом сообщила журналистам член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции», — сообщила Литвинович.

По ее словам, в присутствии членов ОНК и начальника СИЗО артист отказался от услуг Пашаева.

Напомним, ранее Ефремов, находящийся в СИЗО, заявил, что его «подставил» Пашаев. По его словам, перед вынесением приговора юрист обещал совершенно другое. Актер напомнил, что договор с Пашаевым не был продлен, однако тот явился на итоговый процесс для его защиты.

Позднее источник ТАСС заявил, что Пашаев обещал своему клиенту, что своей защитой добьется минимального наказания: либо не связанное с лишением свободы, либо колонии-поселения с возможностью выйти условно-досрочно. Поэтому Ефремов до конца придерживался плана защиты Пашаева.

8 июня в центре Москвы Ефремов на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который от полученных травм скончался в больнице. Во время ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Во вторник Пресненский суд Москвы отправил актера на восемь лет в колонию общего режима, передавали «Известия».