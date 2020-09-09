Украине предрекли резкий скачок цен на топливо

Донецк, 9 сентября. Украине предрекли рост цен на топливо, что, соответственно, приведет к повышению стоимости других товаров. О будущем украинской экономики рассказал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Он отметил, что топливный вопрос является насущным в преддверии осенне-зимнего периода для многих стран, в том числе для Украины.

«В ожидании перемен находятся украинцы. Нет, их сердца перемен не требуют. А вот «слугам народа» изменение цифр на табло АЗС оченно необходимо. Причем, в большую сторону. Этот вывод следует из того, как местные «эксперты» морально подготавливают граждан к ощутимому повышению цен на топливо», — сказал Муратов.

Нестабильность топливного рынка Украины приобрела стабильный характер, указал эксперт. По его словам, цены на заправках уже давно шокируют украинских автомобилистов. Муратов констатировал, что цены на топливо на Украине значительно выше, чем в Донецкой Народной Республике.

«За литр пропан-бутана автомобилисты ДНР платят 28 руб./л, а водители Украины – 35, 32 руб./л.», — привел в качестве примера эксперт.

Он добавил, что ожидающее подорожание цен на топливо приведет к резкому скачку цене на другие товары. Муратов предупредил украинцев, что взлетят цены на проезд в общественном транспорте.