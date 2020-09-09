Экс-глава офиса Зеленского рассказал о тайных договоренностях Украины и РФ

Киев, 9 сентября. Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал о существовании «тайных договоренностей» между Киевом и Москвой.

По его словам, по итогам последних переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского якобы был составлен документ, состоящий из 13 пунктов. Богдан подчеркнул, что он не видел этот документ, однако иностранные дипломаты и представители спецслужб верят в его существование.

«Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там то ли 12, то ли 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий: мы вам корабли — вы нам воду в Крым, мы вам пленных — вы нам прямое авиасообщение, мы вам три миллиарда долларов по решению суда — а вы нам что-то», — рассказал Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Он также добавил, что «тайные договоренности» предполагают «увольнение прозападных политиков» из украинских ведомств. При этом на их места необходимо назначать «идиотов». Богдан подчеркнул, что из прозападных политиков на руководящих должностях остался только глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Как происходят назначения. Уволили прозападного какого-то — приходят оттуда: «А вот этого можно? — Да назначай кого хочешь, главное, чтобы идиотом был», — пояснил он.

Напомним, в начале февраля 2020 года Андрей Богдан был уволен с должности главы офиса президента Украины. Новым главой офиса стал Андрей Ермак.