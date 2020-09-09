Актер Певцов призвал оставить семью Ефремова в покое

Москва, 9 сентября. Актер Дмитрий Певцов прокомментировал приговор Михаилу Ефремову, который получил восемь лет колонии общего режима за пьяное ДТП со смертельным исходом. По словам Певцова, всем следует прекратить «пиариться на чужом горе».

Певцов написал большой пост в своем Instagram, заявив, что не понимает тех, кто пытается «пиариться на чужом горе». Он призвал общественность прекратить «судить и судачить». По его словам, как семью Ефремова, так и близких погибшего в аварии курьера Сергея Захарова следует оставить в покое.

«Может, хватит вам пиариться на чужом горе?», — заявил Певцов.

Напомним, что Михаил Ефремов получил восемь лет колонии по делу о смертельной аварии, в которой погиб Сергей Захаров. Время нахождения под домашним арестом будет зачтено в срок приговора. Суд не поверил утверждениям защиты, что за рулем был другой водитель. Сын погибшего Виталий Захаров предъявил к Михаилу Ефремову иск на семь миллионов рублей. Суд удовлетворил его частично и обязал актера выплатить ему до 800 тысяч рублей. Также артиста лишили водительских прав на три года.

8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которого погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.