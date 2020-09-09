Юрист назвал условия, при которых Ефремову могут отменить приговор

Москва, 9 сентября. Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение ДТП в пьяном виде, может выйти на свободу. К этому может привести возбуждение уголовного дела в отношении свидетелей. Такое мнение озвучил юрист Борис Кузнецов на своей странице в Facebook.

Как пояснил специалист, в таком случае свидетели могут начать давать показания против экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

«В этом случае можно вести речь, что нарушено право на защиту Ефремова, а это возможно приведет к отмене приговора. При новом судебном разбирательстве приговор может быть мягче», — предположил новый поворот в скандальном деле Кузнецов.

Стоит отметить, что ранее член Общественного совета при столичном управлении МВД Юрий Шаркович заявил, что необходимо дать уголовно-правовую оценку доказательствам Пашаева и очевидцев, проходивших в рамках дела Ефремова. После суд выделил из общего дела материалы по ложным свидетельствам. Предполагается, что следственные органы вскоре возбудят на основании их новое уголовное дело по ст. 307 УК РФ.

8 сентября Пресненский суд Москвы отправил заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова на восемь лет в колонию общего режима и лишил его водительских прав на три года. После актер заявил, что его «подставил» защитник Эльман Пашаев. По его словам, перед вынесением приговора юрист обещал совершенно другое.