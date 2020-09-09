Бледанс объяснила, почему не показывает нового возлюбленного

Москва, 9 сентября. Популярная актриса Эвелина Бледанс обмолвилась журналистам о новом возлюбленном, однако раскрывать детали о романе не стала.

Знаменитость посетила показ фильма «История Дэвида Копперфилда». Актриса в розовом наряде монохромного стиля и вечерней шляпе пришла на киносмотр одна.

При этом в разговоре с журналистами 51-летняя звезда призналась, что в ее жизни есть мужчина. Но выводить его в свет и уж тем более знакомить с прессой и поклонниками актриса не собирается.

«У меня есть мужчина, но я его не показываю. Вы же его заклюете!» — передает Teleprogramma.pro слова звезды.

Телеведущая воспитывает восьмилетнего сына Семена, у которого синдром Дауна. Звезда души не чает в своем наследнике и постоянно появляется в компании своего чада.

Раньше на светских мероприятиях Бледанс сопровождал супруг — Александр Семин. Пара поженилась в 2010 году, но брак распался. Три года назад актриса подтвердила, что они с Семиным расстались, но сохранили дружеские отношения. Продюсер, несмотря на то, что живет отдельно от сына, поддерживает общение с ребенком. Бледанс только рада такому тесному общению отца и сына.