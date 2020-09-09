В Германии сравнили отказ от СП—2 с «выстрелом в собственную ногу»

Берлин, 9 сентября. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр назвал гипотетическое прекращение строительства «Северного потока – 2» для Германии «выстрелом в ногу». В своем интервью изданию Der Spiegel он предупредил о высоких стратегических издержках, которые понесет Германия в случае сворачивания проекта. Он добавил, что крупные страны, вроде России или Китая, не являются удобной целью для любых штрафных мер.

«Речь идёт не только о финансовых затратах на проект. «Северный поток — 2» должен улучшить энергобезопасность Германии. Газ планируется использовать как мостик для перехода на возобновляемые источники энергии. Таким образом, в данной ситуации Германия может понести стратегические издержки», — приводит слова Фельбермейра RT.

Эксперт добавил, в случае остановки строительства проекта, Германия понесет огромные издержки ради неясных целей. По его словам, Германия должна показать России, что ее не устраивает поведение Москвы, однако Берлин не располагает действенными инструментами. В качестве возможной опции, Фельбермейр предложил введение персональных санкций и заморозку активов.

«Северный поток — 2» запланирован в виде двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод должен пройти от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря. Против проекта активно выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также некоторые европейские страны, поддерживающие Киев, и США. У Вашингтона тут свой интерес — попытаться захватить европейский рынок под американский сжиженный газ.