Добровинский рассказал, как можно было добиться условного срока для Ефремова

Москва, 9 сентября. Адвокат Александр Добровинский, представлявший на процессе по делу Михаила Ефремова интересы потерпевшей стороны, рассказал, какую тактику выбрал бы для защиты артиста.

В стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Добровинский отметил, что первым делом надо было проверить здоровье Ефремова. Он напомнил, что у людей, злоупотребляющих алкоголем, в первую очередь страдают печень и сердце. А значит «во время езды в пьяном виде мог произойти микроинфаркт».

«Надо было, на мой взгляд, немедленно взять человека, который попал в аварию в таком состоянии, отвезти его и сделать полную кардиограмму с нагрузками и т. д. Она почти наверняка — в таком возрасте (56 лет) и с таким употреблением алкоголя — показала бы микроинфаркт», — отметил адвокат.

Кроме того, подчеркивает юрист, Ефремову нужно было сразу признавать свою вину.

«Человек получает вплоть до пяти лет условно, и на этом бы все закончилось. Но господин Ефремов решил, что негоже, а вот подосланные ФСБ каскадеры или марсиане, которые вели машину, намного выгоднее, потому что он сможет полностью оправдаться на суде. С правосудием не шутят», — подчеркнул Добровинский.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы отправил заслуженного артиста РФ на восемь лет в колонию общего режима и лишил его водительских прав на три года, передавали «Известия». Актер до этого находился под домашним арестом. С учетом этого времени Ефремову придется отсидеть примерно семь лет и 10,5 месяца.

В среду Ефремов, находящийся в СИЗО, заявил, что его «подставил» защитник Эльман Пашаев. По его словам, перед вынесением приговора юрист обещал совершенно другое. Актер напомнил, что договор с Пашаевым не был продлен, однако тот явился на итоговый процесс для его защиты, предложив «рискованный шаг» с апелляцией.