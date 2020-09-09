Невеста в Дагестане умерла из-за волнения в день свадьбы

Махачкала, 9 сентября. В селе Мургук Республики Дагестан 23-летняя девушка скончалась в день собственной свадьбы. У невесты по имени Зареме наблюдались проблемы с сердцем которые дали о себе знать в период сильного волнения.

Как позже стало известно, девушка жаловалась на здоровье с детства бабушке, которая воспитывала ее в одиночку. Непосредственно перед церемонией бракосочетания Зариме потеряла сознание. Родственники привели невесту в чувство, дали лекарство, однако девушке стало только хуже.

«У девушки резко упало давление, в больнице оказалось — инсульт. Жених забрать ее не успел, Зарема скончалась прямо перед его приездом», — пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, в июле безжизненное тело 27-летней невесты обнаружили за несколько дней до свадьбы в квартире жениха в центре Москвы. По имеющейся информации, тело девушки было найдено будущей свекровью спустя двое суток после смерти. При этом отмечается, что на теле погибшей имелись гематомы, лицо было обезображено, а череп проломлен.