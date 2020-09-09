Боксер Поветкин сравнил жизнь в России и США

Москва, 9 сентября. Российский боксер признался, что в начале карьеры ему предлагали жить и тренироваться в Америке, Германии и Австралии. Об этом спортсмен рассказал в интервью.

Боксер Александр Поветкин стал гостем YouTube-канала Metametrica. В интервью ведущим канала Дмитрию Егорченкову и Кристине Бусаровой он рассказал о своих спортивных и политических взглядах.

В какой-то момент один из журналистов поинтересовался — часто ли Поветкина звали жить и тренироваться в других странах. Александр отметил, что такие предложения возникали в начале его спортивной карьеры. Он назвал Россию комфортной для его жизни страной, а о США тяжеловес высказался негативно.

«Там люди на улицах спят. Или наших встречаешь, которые там давно живут, у них на глазах чуть ли не слезы: «Как там в России?» Где родился — там и пригодился», — заявил Александр Поветкин.

В последнем бою Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта. После этой победы он завоевал титул временного чемпиона по версии WBC. Свой победный удар боксер назвал «возможно, лучшим в карьере». Следующий бой Поветкин может провести с украинским спортсменом Александром Усиком. Поединок станет возможным, если Диллиан Уайта не запросит реванш.