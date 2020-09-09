Диетолог рассказала, как с помощью витамина N сбросить лишние килограммы

Москва, 9 сентября. Российский диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе витамина N, помогающего сбросить лишние килограммы и справиться со стрессом. По словам эксперта, он содержится в некоторых ягодах, овощах и бобовых.

Королева подчеркнула, что витамин N, также известный под названием альфа-липоевая кислота, оказывает положительное влияние на человеческий организм. Она позволяет восстановиться после длительной физической активности и поддерживает организм в условиях стресса.

Благодаря витамину N стабилизируется содержание сахара в крови. Кроме того, он способствует снижению веса и очищению печени от токсинов. Витамин N станет верным помощником в борьбе с хронической усталостью, а также с мешающей рабочему процессу сонливостью, передает «Царьград».

Королева отметила, что источником альфа-липоевой кислоты могут быть витаминные комплексы в виде таблеток, однако лучше для этого использовать ягоды, овощи и бобовые.

По словам Королевой, витамин N содержится в фасоли, чечевице, болгарском перце и белокочанной капусте. Кроме того, источником данного витамина являются ягоды земляники.

Оздоровить человеческий организм могут и некоторые приправы, которые также следует добавлять в пищу. Ранее ученым удалось выяснить, что паприка способна защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.