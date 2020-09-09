Экс-глава офиса Зеленского рассказал о «дипломатическом провале» Украины

Киев, 9 сентября. Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан обвинил власти страны в невыполнении обещаний. Он обратил внимание, что Киев принимал на себя обязательства в рамках саммита «нормандской четверки».

Богдан отметил, что грубый дипломатический промах, который он считает провалом, был совершен в отношении РФ. Именно данные Владимиру Путину обещания так и остались невыполненными.

Бывший чиновник напомнил, что саммит «нормандской четверки» проходил в декабре 2019 года, переговоры были сложными. Тем не менее российский президент «очень уважительно» вел диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским. Богдан подчеркнул, что именно Путин предпринимал попытки найти решение проблемы в отношении Донбасса.

«Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные. Это называется «дипломатический провал», — считает Богдан.

По мнению бывшего чиновника, высказанному на YouTube-канале, Киев попросту наобещал российскому президенту, но фактически ничего не сделал.