Названы способы победить бедность в России

Москва, 9 сентября. Решить проблему бедности населения можно, но для этого необходимо предоставить Интернет широкому кругу лиц и создать инфраструктуру электронного взаимодействия. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков, выступая на онлайн-конференции «Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства».

По его словам, самое бедное население — «оно одновременно наименее оцифрованное».

«Это то население, у которого меньше всего доступ в интернет — раз, и которое меньше всего стремится попасть в Интернет», — сказал спецпредставитель Владимира Путина.

Это также касается граждан, которые в своих транзакциях чаще всего используют наличку и всячески уклоняются от взора государства, указал Песков.

В связи с этим перед властями стоит задача довести до каждого россиянина инфраструктуру электронного взаимодействия, сообщил чиновник. По его словам, по плану правительства к 2030 году это должно быть у 97% домохозяйств.

Песков считает, что государству нужно сделать ставку на модели «мотивации к росту», поскольку «мы должны не столько один раз дать денег человеку, которому они действительно нужны, сколько создать ему сочетание финансовой и нефинансовой мотивации» к тому, чтобы человек начал постоянно зарабатывать.