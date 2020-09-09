Автор книги о Трампе написал о новом ядерном оружии США

Москва, 9 сентября. В США разработали новое ядерное оружие, у которого нет аналогов в мире. Так утверждает автор книги о президенте США Дональде Трампе журналист Боб Вудворд.

Фрагменты из работы Вудворда опубликовала американская The Washington Post, членом редколлегии которой и является журналист Вудворд. Его новая книга «Ярость» о президенте США базируется на 18 интервью с Трампом. В одном из них политик уверяет, что в Соединенных Штатах Америки разработали оружие, о котором в России и Китае даже не слышали.

«В разгар размышлений о том, насколько близко Соединенные Штаты подошли в 2017 году к войне с Северной Кореей, Трамп сообщил: «Я создал ядерное оружие, оружейную систему, которой ни у кого прежде не было в этой стране. У нас есть такое, чего вы никогда не видели и о чем не слышали», — пишет в книге Вудворд.

Старожил американской журналистики в своем труде подчеркивает, что наличие такого вооружения подтвердили неназванные источники. Эти же люди, как пишет автор, были удивлены тем, что Трамп раскрыл сведения об оружии.

Ранее другие американские авторы также опубликовали свои работы о Дональде Трампе. Книга Джона Болтона, который был советником президента, «Комната, где все произошло: мемуары из Белого Дома» была раскритикована в Белом доме. А автор труда «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» Майкл Вулфф собрал материалы, способные привести к бесславному завершению президентства Трампа.