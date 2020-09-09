Странные тату Самбурской удивили поклонников

Москва, 9 сентября. Известная российская актриса Настасья Самбурская показала подписчикам своего Instagram достаточно необычные татуировки, сделанные на ногах. Многие фанаты были удивлены таким выбором эскиза, другим же необычная идея звезды понравилась.

Знаменитость решила выстроить диалог со своими фанатами, и удалось ей это весьма успешно. Подписчики задали Самбурской огромное количество вопросов, и уже несколько дней актриса отвечает интересующимся ее жизнью поклонникам.

Один из фанатов спросил у телезвезды, сколько на ее теле насчитывается татуировок. По словам Самбурской, всего она нанесла девять тату, но далеко не всеми при этом довольна. Некоторые рисунки знаменитость бы хотела свести и набить вместо них что-нибудь другое. Что же касается «устройства на работу», то в профессиональной деятельности Самбурской тату совершенно не мешают, ведь их всегда можно убрать на экране.

Некоторые фанаты обеспокоились душевным равновесием актрисы, так как каждый из рисунков может означать напоминающую о себе психологическую травму. Однако Самбурская, судя по всему, не закладывала столь глубокий посыл в татуировки. Она продемонстрировала два рисунка, один из которых показывает на родинку, а второй является надписью «это пятка», сделанным, собственно, на пятке.

Стоит сказать, что Самбурская привлекает внимание общественности не только нестандартными тату, но и конфликтами с другими знаменитостями. Как сообщалось ранее, Виктория Боня назвала Самбурскую неспособной управлять мимикой «актрисулькой».