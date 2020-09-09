Раскрыты подробности плана Черчилля по атомной бомбардировке СССР

Лондон, 9 сентября. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, уйдя с высокого поста, продолжал участвовать в политике. Недавно стало известно, что в 1951 году он принимал участие в беседе касательно ядерной бомбардировки СССР.

Подробности такой деятельности престарелого Черчилля раскрыл бывший американский военный Джулиус Окс Адлер.

По данным The Times, 76-летний экс-премьер в 1951 году ушел в оппозицию. Сидя за обедом, он сетовал, что Вашингтон и Лондон ведут мягкую политику в отношении Москвы. Затем британский деятель попросил Адлера оценить советский ядерный арсенал и озвучить количество ядерных бомб у американцев.

Экс-премьер подчеркнул, что если бы он снова был на посту, то поставил бы Советскому Союзу ряд условий, невыполнение которых грозило бы атомной бомбардировкой 20-30 городов. Он добавил, что перед ультиматумом заручился бы поддержкой Штатов. Расчет политика сводился к тому, что СССР отвергнет условия, и появится повод для бомбардировки.

Адлер тогда попытался «остудить» Черчилля. Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает атомную бомбу как оружие для ответного удара.