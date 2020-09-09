Экс-мэр Киева подал иск против кабмина Украины из-за закона о русском языке

Киев, 9 сентября. Бывший руководитель украинской столицы Леонид Черновецкий обратился в Окружной административный суд Киева с иском против кабмина Украины. Он потребовал внести на рассмотрение в Верховную раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать кабинет министров Украины внести в Верховную раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком – кабинет министров Украины», — гласит текст сообщения, опубликованного пресс-службой суда.

Согласно данным ведомства, Черновецкий требует признать противоправной бездеятельность правительства, которое не внесло данный законопроект на рассмотрение Рады. Отмечается, что суд сейчас рассматривает возможность возбуждения административного дела.

На Украине был принят закон «Об общем среднем образовании», предполагающий постепенный перевод школ на украинский язык. Меньшинства, говорящие на языках стран Европейского союза, будут обучаться на родном языке до пятого класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке — с 20% до 60% к девятому классу. Русскоговорящие дети смогут учиться на родном языке до пятого класса, а затем не менее 80% обучения будет вестись на государственном языке.

Комментируя принятие закона, в МИД РФ с сожалением отметили, что несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере, на Украине ничего не изменилось. По данным ведомства, Украина новым законом об образовании продолжает насильственную украинизацию населения.