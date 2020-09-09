Миро раскрыла секрет любительницы мини Анны Семенович

Москва, 9 сентября. Скандальный блогер Лена Миро вновь жестко прошлась по внешнему виду певицы Анны Семенович. По мнению писательницы, любящая мини артистка таким образом пытается обманывать себя, доказывая, что еще привлекательна.

В своем новом блоге под названием «Зачем толстеньким мини?» Миро обратила внимание на страсть Семенович к коротким платьям: «выставить напоказ не только грудь «под подбородок», но и ноги».

При этом блогер добавила, что, по ее мнению, ноги певицы «реально некрасивые, что 20 лет назад, что сейчас». Размышляя о том, «почему толстые нередко так и норовят запихать свои телеса в короткие платья, юбчонки или шортики», Миро пришла к выводу, что все дело в самообмане.

«Если Аннушка будет одета прилично, на нее никто не посмотрит. Толстенькая, простенькая. Кому она нужна с такой внешностью — смотреть еще на нее. <…> А толстой Нюрке, как, впрочем и остальным некрасивым, но жаждущим быть увиденными женщинам, только это и нужно: толика внимания… В ход пойдет излюбленное оружие глупой женщины: самообман. С помощью него она убедит себя в том, что на нее пялятся, потому что хотят. И этого ей будет вполне достаточно», — резюмировала Миро.

Ранее Семенович поделилась с подписчиками фотографиями и видео с празднования дня рождения дизайнера Эммы Салимовой. После торжественной части певица переоделась в короткое платье и выступила на сцене. Однако такой выбор раскритиковали некоторые фанаты. Среди отзывов были: «Мини — не ваше, и это не из-за возраста. Надо учитывать комплекцию», «Выглядит все дешево и пошло».