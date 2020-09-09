Врачи назвали первые симптомы болезни Паркинсона

Москва, 9 сентября. Болезнь Паркинсона является достаточно сложным неврологическим заболеванием, повреждающим мозг человека на протяжении многих лет. Некоторые симптомы широко известны и заметны, однако другие весьма сложно обнаружить.

Недуг зачастую сопровождается дрожью, которая со временем становится все сильнее. Также у больных возникают проблемы с равновесием и координацией. Все дело в том, что часть клеток в головном мозгу уничтожается заболеванием.

Кроме того, стоит обратить внимание на возникающие проблемы с кишечником. Европейский фонд болезни Паркинсона сообщил, что столкнувшиеся с заболеванием пациенты жалуются на чрезмерно быструю насыщаемость во время еды, вздутие живота, а также тошноту и рвоту. В конечном итоге эти симптомы приводят к недоеданию и потере веса.

Эксперты отмечают, что человек может предотвратить развитие болезни Паркинсона с помещаю здорового образа жизни. Умеренная физическая активность снижает риск появления синдрома на 30%.

Стоит отметить, что пожилым людям необходимо опасаться не только болезни Паркинсона, но и множества других заболеваний. Для этого следует внимательно следить за состоянием своего организма, обращая внимание на все необычные симптомы. Ранее специалисты назвали нестандартный признак, свидетельствующий о приближающемся сердечном приступе. Таким признаком являются узелки Ослера, которые представляют собой уплотнения, возникающие в подкожной клетчатке и кожных покровах.