Участника Comedy Woman рассказала о закрытии шоу

Москва, 9 сентября. Участница юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, что продюсеры приняли решения о закрытии телепроекта. Передача выходила на телеканале ТНТ в течение 12 лет.

Об этом юмористка рассказала в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи». Она отметила, что узнала об остановке съемок в один из рабочих дней. При этом причина произошедшего ей неизвестна.

«Приезжаю вечером на собрание у продюсера, такая возвышенная. А он говорит: «Я закрываю проект!» — пояснила она.

По мнению Ангарской, проект просто перестал приносить достаточное количество прибыли. Она отметила, что часть участниц шоу расстроились из-за произошедшего. При этом актриса отшутилась, что после новости о закрытии телепроекта осознала, что у нее остались семь незакрытых кредитов.

Напомним, в конце августа Ангарская сменила Надежду Бабкину на месте одной из телеведущих шоу «Модный приговор». Как отметило тогда руководство передачи, изменения в составе ведущих связано с тем, что Бабкина отправилась в концертное турне вместе с театром «Русская песня». Такая перестановка носит временный характер, и после возвращения певицы все встанет на свои места.