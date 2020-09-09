Пугачева сочла частушкой хит Моргенштерна и Элджея

Москва, 9 сентября. Народная артистка Алла Пугачева «прошлась» по популярной песни Моргенштерна и Элджея Cadillac. Звезда стала участницей шоу на YouTube «Музыкалити».

Гостями нового выпуска программы юмориста Максима Галкина стали Пугачева и рэпер Баста. Артисты в ходе программы обсуждали популярные песни современности.

Галкин поставил песню Моргенштерна и Элджея, 71-летняя артистка со сосредоточенным видом слушала композицию, пытаясь разобрать слова треки.

«Я с шаманами не дружу», — сказала Пугачева, отвечая на вопрос, узнает ли она композицию.

Потом гости вместе с Галкиным стали разбирать хитовый трек. Пугачева, увидев текст песни, заявила, что это частушки.

«Это чистые частушки», — сказала Пугачева.

После этого звезда российской и советской эстрады принялась петь с Галкиным песню рэперов как частушку.

Тем не менее и Баста, и Пугачева согласись во мнении, что высокого балла песня рэперов не заслуживает. Такой же позиции придерживается и девушка из «народа». Моргенштерн и Элджей заняли последнее место в обсуждаемом хит-параде.